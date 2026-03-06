SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Meier Tobler-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Meier Tobler-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Meier Tobler-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Meier Tobler-Anteile an diesem Tag 29,10 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Meier Tobler-Papier investiert hätte, hätte er nun 34,364 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 245,70 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Anteils am 05.03.2026 auf 36,25 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 24,57 Prozent vermehrt.

Meier Tobler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 390,49 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at