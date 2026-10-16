SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Meier Tobler-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Meier Tobler-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 16.10.2025 wurde das Meier Tobler-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Meier Tobler-Anteile bei 37,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Meier Tobler-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,674 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 34,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,32 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 6,68 Prozent.

Der Meier Tobler-Wert an der Börse wurde auf 371,14 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at