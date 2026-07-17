SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meier Tobler von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Meier Tobler-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Meier Tobler-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Meier Tobler-Papier bei 27,78 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Meier Tobler-Aktie investiert hätte, hätte er nun 359,962 Anteile im Depot. Die gehaltenen Meier Tobler-Anteile wären am 16.07.2026 11 788,75 CHF wert, da der Schlussstand 32,75 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,89 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Meier Tobler einen Börsenwert von 350,35 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at