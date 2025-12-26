Meier Tobler Aktie

Meier Tobler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627

Hochrechnung 26.12.2025 10:03:34

SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meier Tobler von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Meier Tobler eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Meier Tobler-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Meier Tobler-Papier letztlich bei 12,45 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Meier Tobler-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 80,321 Meier Tobler-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.12.2025 3 168,67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 39,45 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 216,87 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Meier Tobler einen Börsenwert von 409,93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Meier Tobler 41,65 -0,24% Meier Tobler

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

