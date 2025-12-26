Meier Tobler Aktie
SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meier Tobler von vor 5 Jahren verdient
Meier Tobler-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Meier Tobler-Papier letztlich bei 12,45 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Meier Tobler-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 80,321 Meier Tobler-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.12.2025 3 168,67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 39,45 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 216,87 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Meier Tobler einen Börsenwert von 409,93 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
