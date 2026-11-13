SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meier Tobler von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Meier Tobler eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Meier Tobler-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Meier Tobler-Aktie bei 39,00 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Meier Tobler-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 25,641 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 158,97 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Papiers am 12.11.2026 auf 45,20 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 15,90 Prozent.

Meier Tobler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 489,28 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at