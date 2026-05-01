Meier Tobler Aktie

Meier Tobler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627

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Rentable Meier Tobler-Investition? 01.05.2026 10:03:56

SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Meier Tobler von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Meier Tobler-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX feiertags-bedingt kein Handel mit Meier Tobler-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 34,65 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,886 Meier Tobler-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 30.04.2026 97,55 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 33,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,45 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Meier Tobler belief sich zuletzt auf 372,68 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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