Meier Tobler Aktie
WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627
|Langfristige Performance
|
31.07.2026 10:03:59
SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Meier Tobler-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Die Meier Tobler-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 47,75 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20,942 Meier Tobler-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 710,99 CHF, da sich der Wert einer Meier Tobler-Aktie am 30.07.2026 auf 33,95 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 28,90 Prozent.
Am Markt war Meier Tobler jüngst 366,62 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meier Tobler
|
31.07.26
|SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Meier Tobler-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.07.26
|SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meier Tobler von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
23.07.26
|Meier Tobler Group AG: Meier Tobler kehrt im ersten Halbjahr 2026 zu Umsatzwachstum zurück (EQS Group)
|
17.07.26
|SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meier Tobler von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.07.26
|SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meier Tobler von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.07.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
09.07.26
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
09.07.26
|Zuversicht in Zürich: SPI-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)