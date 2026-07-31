SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Meier Tobler-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Meier Tobler-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Meier Tobler-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 47,75 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20,942 Meier Tobler-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 710,99 CHF, da sich der Wert einer Meier Tobler-Aktie am 30.07.2026 auf 33,95 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 28,90 Prozent.

Am Markt war Meier Tobler jüngst 366,62 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at