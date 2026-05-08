SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Meier Tobler von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Meier Tobler-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Meier Tobler-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Meier Tobler-Anteile bei 54,70 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Meier Tobler-Aktie investiert, befänden sich nun 18,282 Meier Tobler-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 626,14 CHF, da sich der Wert einer Meier Tobler-Aktie am 07.05.2026 auf 34,25 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -37,39 Prozent.

Meier Tobler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 374,56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at