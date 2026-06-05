Meier Tobler Aktie
WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627
|Lukrative Meier Tobler-Investition?
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05.06.2026 10:03:53
SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Meier Tobler von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Meier Tobler-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 50,70 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 197,239 Meier Tobler-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 272,19 CHF, da sich der Wert einer Meier Tobler-Aktie am 04.06.2026 auf 31,80 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 37,28 Prozent verringert.
Der Meier Tobler-Wert an der Börse wurde auf 338,58 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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