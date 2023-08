SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes METALL ZUG-Investment abgeworfen

Vor Jahren in METALL ZUG eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das METALL ZUG-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1 250,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,080 METALL ZUG-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 126,40 CHF, da sich der Wert eines METALL ZUG-Papiers am 31.07.2023 auf 1 580,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,40 Prozent angewachsen.

Alle METALL ZUG-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 708,93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at