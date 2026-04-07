SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel hätte eine Investition in METALL ZUG von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen METALL ZUG-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurden METALL ZUG-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1 880,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die METALL ZUG-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,319 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des METALL ZUG-Papiers auf 742,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 946,81 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 60,53 Prozent.

METALL ZUG war somit zuletzt am Markt 334,15 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at