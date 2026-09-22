METALL ZUG Aktie
WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084
|Lohnendes METALL ZUG-Investment?
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22.09.2026 10:03:35
SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel hätte eine Investition in METALL ZUG von vor 3 Jahren gekostet
METALL ZUG-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das METALL ZUG-Papier an diesem Tag 1 390,00 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die METALL ZUG-Aktie investiert hat, hat nun 7,194 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (865,00 CHF), wäre die Investition nun 6 223,02 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 37,77 Prozent eingebüßt.
METALL ZUG wurde am Markt mit 1,70 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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