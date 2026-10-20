SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel hätte eine Investition in METALL ZUG von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen METALL ZUG-Investment verlieren können.

Am 20.10.2023 wurde die METALL ZUG-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren METALL ZUG-Anteile an diesem Tag 1 280,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,078 METALL ZUG-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 66,64 CHF, da sich der Wert eines METALL ZUG-Anteils am 19.10.2026 auf 853,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -33,36 Prozent.

Der Börsenwert von METALL ZUG belief sich zuletzt auf 1,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at