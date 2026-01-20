SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel hätte eine Investition in METALL ZUG von vor 5 Jahren gekostet

METALL ZUG Aktie
Am 20.01.2021 wurde das METALL ZUG-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1 670,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,060 METALL ZUG-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.01.2026 auf 812,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48,62 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 51,38 Prozent verringert.
METALL ZUG markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 364,85 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
