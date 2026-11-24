Heute vor 5 Jahren wurde die METALL ZUG-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die METALL ZUG-Aktie an diesem Tag bei 1 990,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die METALL ZUG-Aktie investiert hat, hat nun 5,025 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der METALL ZUG-Aktie auf 827,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 155,78 CHF wert. Mit einer Performance von -58,44 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war METALL ZUG jüngst 1,64 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at