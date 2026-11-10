SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in METALL ZUG von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in METALL ZUG-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die METALL ZUG-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 744,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,134 METALL ZUG-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der METALL ZUG-Aktie auf 841,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,04 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 13,04 Prozent.

METALL ZUG erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,65 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at