SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in METALL ZUG von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen METALL ZUG-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden METALL ZUG-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1 902,03 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,053 METALL ZUG-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38,06 CHF, da sich der Wert eines METALL ZUG-Anteils am 15.06.2026 auf 724,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 61,94 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für METALL ZUG eine Börsenbewertung in Höhe von 326,01 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at