METALL ZUG Aktie

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WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084

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Lohnendes METALL ZUG-Investment? 05.05.2026 10:03:51

SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in METALL ZUG von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in METALL ZUG-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem METALL ZUG-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen METALL ZUG-Anteile an diesem Tag bei 1 840,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die METALL ZUG-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,054 METALL ZUG-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 39,51 CHF, da sich der Wert eines METALL ZUG-Anteils am 04.05.2026 auf 727,00 CHF belief. Mit einer Performance von -60,49 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war METALL ZUG zuletzt 326,04 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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