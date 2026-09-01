SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in METALL ZUG von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in METALL ZUG-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurde die METALL ZUG-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der METALL ZUG-Aktie betrug an diesem Tag 2 180,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die METALL ZUG-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,587 METALL ZUG-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 31.08.2026 4 013,76 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 875,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 59,86 Prozent verringert.

Insgesamt war METALL ZUG zuletzt 393,75 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at