METALL ZUG Aktie

METALL ZUG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084

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Performance unter der Lupe 04.08.2026 10:03:42

SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in METALL ZUG von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in METALL ZUG-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das METALL ZUG-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die METALL ZUG-Aktie bei 2 180,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die METALL ZUG-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,459 Anteilen. Die gehaltenen METALL ZUG-Papiere wären am 03.08.2026 364,68 CHF wert, da der Schlussstand 795,00 CHF betrug. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 364,68 CHF entspricht einer negativen Performance von 63,53 Prozent.

Der Börsenwert von METALL ZUG belief sich zuletzt auf 356,06 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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