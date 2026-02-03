SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in METALL ZUG von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in METALL ZUG-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit METALL ZUG-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1 050,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,524 METALL ZUG-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 619,05 CHF, da sich der Wert einer METALL ZUG-Aktie am 02.02.2026 auf 800,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 23,81 Prozent eingebüßt.

METALL ZUG markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 362,82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at