METALL ZUG Aktie
WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084
|Rentable METALL ZUG-Investition?
|
03.11.2026 10:03:41
SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein METALL ZUG-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der METALL ZUG-Aktie statt. Diesen Tag beendete die METALL ZUG-Aktie bei 2 189,19 CHF. Bei einem METALL ZUG-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,568 METALL ZUG-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 677,16 CHF, da sich der Wert eines METALL ZUG-Anteils am 02.11.2026 auf 805,00 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 63,23 Prozent.
Zuletzt verbuchte METALL ZUG einen Börsenwert von 1,59 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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