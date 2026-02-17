METALL ZUG Aktie

WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084

METALL ZUG-Performance 17.02.2026 10:11:40

SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein METALL ZUG-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in METALL ZUG eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die METALL ZUG-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1 615,00 CHF. Bei einem METALL ZUG-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,619 METALL ZUG-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 822,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 508,98 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 49,10 Prozent.

METALL ZUG wurde jüngst mit einem Börsenwert von 373,05 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

