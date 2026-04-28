METALL ZUG Aktie

METALL ZUG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084

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Rentables METALL ZUG-Investment? 28.04.2026 10:03:39

SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein METALL ZUG-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren METALL ZUG-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Das METALL ZUG-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1 025,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die METALL ZUG-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,756 METALL ZUG-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 073,17 CHF, da sich der Wert eines METALL ZUG-Papiers am 27.04.2026 auf 725,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 29,27 Prozent eingebüßt.

Alle METALL ZUG-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 325,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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