METALL ZUG Aktie
WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084
|Lukrative METALL ZUG-Investition?
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12.05.2026 10:04:15
SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in METALL ZUG von vor 5 Jahren bedeutet
Das METALL ZUG-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1 995,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,501 METALL ZUG-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des METALL ZUG-Papiers auf 713,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 357,39 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 64,26 Prozent.
METALL ZUG war somit zuletzt am Markt 326,81 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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