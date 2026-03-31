METALL ZUG Aktie
WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084
|Lohnendes METALL ZUG-Investment?
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31.03.2026 10:03:49
SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in METALL ZUG von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde die METALL ZUG-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der METALL ZUG-Anteile betrug an diesem Tag 1 095,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die METALL ZUG-Aktie investierten, hätten nun 0,913 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 666,67 CHF, da sich der Wert einer METALL ZUG-Aktie am 30.03.2026 auf 730,00 CHF belief. Mit einer Performance von -33,33 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von METALL ZUG belief sich zuletzt auf 326,91 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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