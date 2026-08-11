METALL ZUG Aktie

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WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084

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Profitables METALL ZUG-Investment? 11.08.2026 10:04:10

SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte eine METALL ZUG-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in METALL ZUG-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 11.08.2016 wurden METALL ZUG-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1 956,76 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in METALL ZUG-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,110 METALL ZUG-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 011,74 CHF, da sich der Wert einer METALL ZUG-Aktie am 10.08.2026 auf 785,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 59,88 Prozent verkleinert.

METALL ZUG war somit zuletzt am Markt 354,60 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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