METALL ZUG Aktie
WKN DE: A0Q221 / ISIN: CH0039821084
|Profitables METALL ZUG-Investment?
|
11.08.2026 10:04:10
SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte eine METALL ZUG-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 11.08.2016 wurden METALL ZUG-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1 956,76 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in METALL ZUG-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,110 METALL ZUG-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 011,74 CHF, da sich der Wert einer METALL ZUG-Aktie am 10.08.2026 auf 785,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 59,88 Prozent verkleinert.
METALL ZUG war somit zuletzt am Markt 354,60 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu METALL ZUG AG B
Analysen zu METALL ZUG AG B
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|METALL ZUG AG B
|812,00
|1,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.