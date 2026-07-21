SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte eine METALL ZUG-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in METALL ZUG gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden METALL ZUG-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die METALL ZUG-Anteile bei 1 020,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die METALL ZUG-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,804 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 735,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 205,88 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 27,94 Prozent.

Zuletzt verbuchte METALL ZUG einen Börsenwert von 332,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at