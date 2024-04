SPI-Wert Meyer Burger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meyer Burger von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurde die Meyer Burger-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 0,12 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Meyer Burger-Aktie investiert hätte, hätte er nun 83 984,211 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 049,80 CHF, da sich der Wert einer Meyer Burger-Aktie am 12.04.2024 auf 0,01 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 89,50 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Meyer Burger eine Börsenbewertung in Höhe von 295,90 Mio. CHF. Am 11.05.2006 wurden Meyer Burger-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Das Meyer Burger-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 43,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

