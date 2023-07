SPI-Wert Meyer Burger-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Meyer Burger-Investment eingefahren

Am 17.07.2013 wurden Meyer Burger-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 0,92 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Meyer Burger-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 108,355 Meyer Burger-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.07.2023 auf 0,61 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65,93 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 65,93 CHF, was einer negativen Performance von 34,07 Prozent entspricht.

Meyer Burger war somit zuletzt am Markt 2,18 Mrd. CHF wert. Das Börsendebüt der Meyer Burger-Papiere fand am 11.05.2006 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des Meyer Burger-Papiers lag damals bei 43,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at