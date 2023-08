SPI-Wert Meyer Burger-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Meyer Burger-Investment eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Meyer Burger-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Meyer Burger-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Meyer Burger-Aktie bei 0,48 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Meyer Burger-Aktie investierten, hätten nun 20 772,315 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Meyer Burger-Papiere wären am 18.08.2023 8 458,49 CHF wert, da der Schlussstand 0,41 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 15,42 Prozent.

Meyer Burger war somit zuletzt am Markt 1,52 Mrd. CHF wert. Die Meyer Burger-Aktie wurde am 11.05.2006 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Meyer Burger-Papiers auf 43,50 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

