SPI-Wert Meyer Burger-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Meyer Burger von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren Meyer Burger-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Die Meyer Burger-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 0,45 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Meyer Burger-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22 222,222 Meyer Burger-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Meyer Burger-Papiers auf 0,25 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 564,44 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 44,36 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Meyer Burger eine Börsenbewertung in Höhe von 896,55 Mio. CHF. Das Meyer Burger-Papier wurde am 11.05.2006 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Meyer Burger-Papiers bei 43,50 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at