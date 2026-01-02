Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
02.01.2026 10:03:35
SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Mikron-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Mikron-Anteile an diesem Tag bei 8,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Mikron-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 113,636 Anteilen. Die gehaltenen Mikron-Aktien wären am 30.12.2025 2 318,18 CHF wert, da der Schlussstand 20,40 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 131,82 Prozent erhöht.
Mikron war somit zuletzt am Markt 339,92 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
