SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mikron-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Mikron-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 11,95 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Mikron-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 836,820 Mikron-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 058,58 CHF, da sich der Wert einer Mikron-Aktie am 23.04.2026 auf 16,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +40,59 Prozent.

Am Markt war Mikron jüngst 280,38 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at