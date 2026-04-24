Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Performance im Blick
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24.04.2026 10:03:40
SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Mikron-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 11,95 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Mikron-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 836,820 Mikron-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 058,58 CHF, da sich der Wert einer Mikron-Aktie am 23.04.2026 auf 16,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +40,59 Prozent.
Am Markt war Mikron jüngst 280,38 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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