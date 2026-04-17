SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Mikron-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Mikron-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,92 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Mikron-Aktie investiert hätte, hätte er nun 67,024 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 179,62 CHF, da sich der Wert einer Mikron-Aktie am 16.04.2026 auf 17,60 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17,96 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Mikron einen Börsenwert von 285,27 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at