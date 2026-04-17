Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Profitabler Mikron-Einstieg?
|
17.04.2026 10:03:58
SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Mikron-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,92 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Mikron-Aktie investiert hätte, hätte er nun 67,024 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 179,62 CHF, da sich der Wert einer Mikron-Aktie am 16.04.2026 auf 17,60 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17,96 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Mikron einen Börsenwert von 285,27 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mikron AG (Mikron Technology)
|
17.04.26
|SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
15.04.26
|Mikron-Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu (EQS Group)
|
15.04.26
|Mikron shareholders approve all proposals of the Board of Directors (EQS Group)
|
10.04.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mikron-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.04.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.03.26
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.03.26
|SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mikron von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
13.03.26
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mikron-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Mikron AG (Mikron Technology)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mikron AG (Mikron Technology)
|17,65
|0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.