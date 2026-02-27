SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Mikron-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Mikron-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Mikron-Anteile an diesem Tag bei 11,80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Mikron-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,475 Mikron-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 146,27 CHF, da sich der Wert eines Mikron-Anteils am 26.02.2026 auf 17,26 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46,27 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Mikron eine Marktkapitalisierung von 284,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at