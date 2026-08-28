SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Mikron-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Mikron-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Mikron-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 515,152 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 27.08.2026 24 545,45 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 16,20 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 145,45 Prozent zugenommen.

Mikron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 275,23 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at