SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Mikron-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Mikron-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Mikron-Anteile bei 5,90 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,949 Mikron-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 288,14 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +188,14 Prozent.

Insgesamt war Mikron zuletzt 283,64 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at