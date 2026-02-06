Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Lohnende Mikron-Anlage?
|
06.02.2026 10:04:18
SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Mikron-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Mikron-Anteile bei 5,90 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,949 Mikron-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 288,14 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +188,14 Prozent.
Insgesamt war Mikron zuletzt 283,64 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mikron AG (Mikron Technology)
|
06.02.26
|SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.01.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.01.26
|SIX-Handel SPI fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
23.01.26
|SPI aktuell: SPI fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.01.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verliert am Mittag (finanzen.at)
|
23.01.26
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mikron von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
23.01.26
|Mikron gibt für 2025 einen Nettoumsatz von CHF 381.9 Mio. bekannt (EQS Group)
|
23.01.26
|Mikron reports net sales of CHF 381.9 million for 2025 (EQS Group)
Analysen zu Mikron AG (Mikron Technology)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mikron AG (Mikron Technology)
|17,68
|4,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.