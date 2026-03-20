Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Profitable Mikron-Anlage?
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20.03.2026 10:04:04
SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mikron von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Mikron-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Mikron-Papier bei 17,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,882 Mikron-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.03.2026 92,35 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 15,70 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 7,65 Prozent vermindert.
Mikron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 261,77 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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