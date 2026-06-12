Mikron Aktie

Mikron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066

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Mikron-Investition im Blick 12.06.2026 10:03:55

SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mikron von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in Mikron eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Mikron-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Mikron-Anteile an diesem Tag 17,44 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,734 Mikron-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,19 CHF, da sich der Wert eines Mikron-Papiers am 11.06.2026 auf 16,95 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 97,19 CHF, was einer negativen Performance von 2,81 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Mikron belief sich jüngst auf 286,07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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