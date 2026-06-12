Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Mikron-Investition im Blick
|
12.06.2026 10:03:55
SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mikron von vor einem Jahr gekostet
Das Mikron-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Mikron-Anteile an diesem Tag 17,44 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,734 Mikron-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,19 CHF, da sich der Wert eines Mikron-Papiers am 11.06.2026 auf 16,95 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 97,19 CHF, was einer negativen Performance von 2,81 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Mikron belief sich jüngst auf 286,07 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mikron AG (Mikron Technology)
|
12.06.26
|SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mikron von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
11.06.26
|Mikron hosts the H1 2026 results media and analysts webcast on July 17, 2026 (EQS Group)
|
08.06.26
|SIX-Handel SPI zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
05.06.26
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.05.26