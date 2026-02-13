Mikron Aktie
SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mikron von vor 10 Jahren verdient
Mikron-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 5,37 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Mikron-Papier investiert hätte, hätte er nun 186,220 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,94 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 3 154,56 CHF wert. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 3 154,56 CHF entspricht einer Performance von +215,46 Prozent.
Zuletzt verbuchte Mikron einen Börsenwert von 288,47 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
