Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Lukrativer Mikron-Einstieg?
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03.07.2026 10:04:07
SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mikron von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden Mikron-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 5,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,241 Mikron-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 288,79 CHF, da sich der Wert einer Mikron-Aktie am 02.07.2026 auf 16,75 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 188,79 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Mikron belief sich zuletzt auf 267,95 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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