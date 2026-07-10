Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Rentable Mikron-Investition?
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10.07.2026 10:04:08
SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mikron von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das Mikron-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16,32 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 61,275 Mikron-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.07.2026 auf 16,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 011,03 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1,10 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Mikron belief sich zuletzt auf 275,35 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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