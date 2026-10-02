Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Profitable Mikron-Investition?
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02.10.2026 10:04:08
SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mikron von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurden Mikron-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,76 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Mikron-Aktie investiert hätte, hätte er nun 53,305 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 01.10.2026 866,20 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 16,25 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 13,38 Prozent.
Mikron wurde am Markt mit 266,37 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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