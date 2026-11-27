So viel hätten Anleger mit einem frühen Mikron-Investment verlieren können.

Am 27.11.2025 wurde das Mikron-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Mikron-Anteile bei 19,70 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Mikron-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,076 Mikron-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2026 gerechnet (15,15 CHF), wäre die Investition nun 76,90 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 23,10 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Mikron belief sich jüngst auf 250,64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at