Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
|Frühe Anlage
|
27.11.2026 10:03:44
SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mikron-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 27.11.2025 wurde das Mikron-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Mikron-Anteile bei 19,70 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Mikron-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,076 Mikron-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2026 gerechnet (15,15 CHF), wäre die Investition nun 76,90 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 23,10 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Mikron belief sich jüngst auf 250,64 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mikron AG (Mikron Technology)
|
10:03
|SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mikron-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
20.11.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.11.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.11.26
|SPI-Handel aktuell: SPI am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
06.11.26
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.11.26
|SPI aktuell: SPI mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.10.26
|SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mikron-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
23.10.26
|SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mikron von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Mikron AG (Mikron Technology)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mikron AG (Mikron Technology)
|15,15
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.