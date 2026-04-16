Mikron Aktie
WKN: 879404 / ISIN: CH0003390066
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16.04.2026 10:02:58
SPI-Wert Mikron-Aktie: Über diese Dividende können sich Mikron-Anleger freuen
Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert Mikron am 15.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,60 CHF je Aktie beschlossen. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 20,00 Prozent angehoben. Somit schüttet Mikron insgesamt 8,32 Mio. CHF an Aktionäre aus. Damit wurde die Mikron-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,605 Prozent aufgestockt.
Dividendenrendite im Blick
Zum SIX SX-Schluss ging die Mikron-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 17,10 CHF aus dem Handel. Heute wird die Mikron-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Mikron-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger überwiesen. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 2,94 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 3,47 Prozent.
Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich
Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Kurs von Mikron via SIX SX 13,55 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 33,07 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Mikron
Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Senkung der Dividende auf 0,55 CHF voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,22 Prozent steigen.
Grunddaten von Dividenden-Aktie Mikron
Mikron ist ein SPI-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 287,027 Mio. CHF. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Mikron beträgt aktuell 10,46. 2025 setzte Mikron 381,930 Mio. CHF um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 1,95 CHF.
Redaktion finanzen.at
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