MindMaze Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998
|Frühe Investition
|
19.12.2025 10:03:56
SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor 10 Jahren gekostet
Am 19.12.2015 wurden MindMaze Therapeutics-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 20,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 50,000 MindMaze Therapeutics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des MindMaze Therapeutics-Papiers auf 2,77 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138,25 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 86,18 Prozent abgenommen.
MindMaze Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 416,74 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
