MindMaze Therapeutics Aktie

MindMaze Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998

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Profitabler MindMaze Therapeutics-Einstieg? 28.08.2026 10:03:39

SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MindMaze Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in MindMaze Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der MindMaze Therapeutics-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der MindMaze Therapeutics-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 16,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das MindMaze Therapeutics-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,250 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 0,18 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1,13 CHF wert. Mit einer Performance von -98,87 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete MindMaze Therapeutics eine Marktkapitalisierung von 28,03 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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