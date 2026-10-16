MindMaze Therapeutics Aktie

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WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998

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MindMaze Therapeutics-Investment 16.10.2026 10:03:30

SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MindMaze Therapeutics von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die MindMaze Therapeutics-Aktie Anlegern gebracht.

Am 16.10.2021 wurde die MindMaze Therapeutics-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 39,20 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 25,510 MindMaze Therapeutics-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0,14 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3,69 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 99,63 Prozent.

MindMaze Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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