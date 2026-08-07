MindMaze Therapeutics Aktie

MindMaze Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998

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Frühe Investition 07.08.2026 10:03:56

SPI-Wert MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MindMaze Therapeutics von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die MindMaze Therapeutics-Aktie Anlegern gebracht.

Am 07.08.2025 wurden MindMaze Therapeutics-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,53 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 39,604 MindMaze Therapeutics-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10,26 CHF, da sich der Wert eines MindMaze Therapeutics-Anteils am 06.08.2026 auf 0,26 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 89,74 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für MindMaze Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 42,45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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